Червень, 06 в 6:31

5 червня між селами Нові та Старі Безрадичі, що на Київщині, на березі водойми у валізі знайшли частини тіла жінки.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Київській області.

На місце виїхало керівництво обласної поліції, слідчо-оперативна група Обухівського районного управління поліції, криміналісти та кінологи.

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Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблої та обставин її вбивства. Поліціянти у пошуках свідків роблять подворовий обхід.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1. ст. 115 КК України (навмисне вбивство).

Крім того, поліція просить допомоги у громадян, якщо хтось володіє інформацією щодо жахливої знахідки, повідомляти на лінію 102.

Раніше у Києві чоловік вбив жінку та малолітню дитину, а потім підпалив квартиру, щоб приховати злочин. Правоохоронці затримали підозрюваного.