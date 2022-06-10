Область обстреливали, но утренний пожар в Днепре не связан с ракетным ударом
В Днепре на рассвете горожане услышали сильный взрыв.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что сработало наше ПВО, однако после взрыва начался сильный пожар.
Сейчас информация уточняется, днепрян просят реагировать на сигналы воздушной тревоги.
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Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, в регионе ночь и утро были напряженными.
Под обстрелы попали сразу три общины в Криворожском районе. Есть разрушения и в Зеленодольской общине. Там 41-летняя женщина получила осколочное ранение.
В Широковской и Апостоловской общинах обошлось без пострадавших.
Однако к утру оккупанты выпустили ракету по Днепровскому району. По предварительным данным, без пострадавших. Однако информация не окончательная, все детали выясняются.
— Сильный утренний пожар в Днепре с вражеской атакой не связан. Горело на одном из предприятий города. Спасатели огонь уже усмирили, – рассказал Резниченко.
3 июня в Днепре были слышны несколько взрывов. Позже в ГСЧС сообщили, что причина взрывов и дыма – пожар на частном предприятии.
В результате инцидента погибли два человека, еще один получил травмы.
Источник: Валентин Резниченко
Фото: ГПСУ