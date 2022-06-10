Июнь, 10 в 7:17

В Днепре на рассвете горожане услышали сильный взрыв.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что сработало наше ПВО, однако после взрыва начался сильный пожар.

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Сейчас информация уточняется, днепрян просят реагировать на сигналы воздушной тревоги.

ОБНОВЛЕНО в 08.00

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, в регионе ночь и утро были напряженными.

Под обстрелы попали сразу три общины в Криворожском районе. Есть разрушения и в Зеленодольской общине. Там 41-летняя женщина получила осколочное ранение.

В Широковской и Апостоловской общинах обошлось без пострадавших.

Однако к утру оккупанты выпустили ракету по Днепровскому району. По предварительным данным, без пострадавших. Однако информация не окончательная, все детали выясняются.

— Сильный утренний пожар в Днепре с вражеской атакой не связан. Горело на одном из предприятий города. Спасатели огонь уже усмирили, – рассказал Резниченко.

3 июня в Днепре были слышны несколько взрывов. Позже в ГСЧС сообщили, что причина взрывов и дыма – пожар на частном предприятии.

В результате инцидента погибли два человека, еще один получил травмы.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: ГПСУ