Область обстрілювали, але ранкова пожежа у Дніпрі не пов’язана з ракетним ударом
У Дніпрі вдосвіта містяни почули сильний вибух.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що спрацювала наша ППО, проте після вибуху почалася сильна пожежа.
Наразі інформація уточнюється, дніпрян просять реагувати на сигнали повітряної тривоги.
ОНОВЛЕНО о 08.00
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, в регіоні ніч і ранок були напружені.
Під обстріли потрапили одразу три громади у Криворізькому районі. Є руйнування і у Зеленодольській громаді. Там 41-річна жінка дістала осколкове поранення.
У Широківській та Апостолівській громадах обійшлося без постраждалих.
Проте на ранок окупанти випустили ракету по Дніпровському району. За попередніми даними, без постраждалих. Проте інформація не остаточна, усі деталі з’ясовуються.
– Сильна ранкова пожежа у Дніпрі з ворожою атакою не пов’язана. Горіло на одному з підприємств міста. Рятувальники вогонь уже приборкали, – розповів Резніченко.
3 червня у Дніпрі було чутно звуки кількох вибухів. Згодом у ДСНС регіону повідомили, що причина вибухів та диму – пожежа на приватному підприємстві.
Унаслідок інциденту загинули дві людини, ще одна зазнала травм.
Джерело: Валентин Резніченко
Фото: ДПСУ