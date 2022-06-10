Червень, 10 в 7:17

У Дніпрі вдосвіта містяни почули сильний вибух.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що спрацювала наша ППО, проте після вибуху почалася сильна пожежа.

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Наразі інформація уточнюється, дніпрян просять реагувати на сигнали повітряної тривоги.

ОНОВЛЕНО о 08.00

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, в регіоні ніч і ранок були напружені.

Під обстріли потрапили одразу три громади у Криворізькому районі. Є руйнування і у Зеленодольській громаді. Там 41-річна жінка дістала осколкове поранення.

У Широківській та Апостолівській громадах обійшлося без постраждалих.

Проте на ранок окупанти випустили ракету по Дніпровському району. За попередніми даними, без постраждалих. Проте інформація не остаточна, усі деталі з’ясовуються.

– Сильна ранкова пожежа у Дніпрі з ворожою атакою не пов’язана. Горіло на одному з підприємств міста. Рятувальники вогонь уже приборкали, – розповів Резніченко.

3 червня у Дніпрі було чутно звуки кількох вибухів. Згодом у ДСНС регіону повідомили, що причина вибухів та диму – пожежа на приватному підприємстві.

Унаслідок інциденту загинули дві людини, ще одна зазнала травм.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: ДПСУ