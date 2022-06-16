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Факты / Происшествия

Оккупанты нанесли авиаудар по зданию в Лисичанске, где прятались люди: есть погибшие

Юлия Соколова, редактор ленты
Лисичанськ

В четверг, 16 июня, российские войска нанесли авиаудар по городу Лисичанск (Луганская область), в результате чего погибли мирные люди.

Как проинформировал глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай, оккупанты попали в здание, где люди скрывались от обстрелов.

Сейчас известно о не менее троих погибших. Продолжается разбор завалов.

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– Авиаудар по Лисичанску. Попали в одно из зданий, где скрывались люди. По меньшей мере, трое погибших и семеро раненых. Разбираем завалы, – подчеркнул Гайдай.

Как известно, российские войска на протяжении последних недель совершают наступление в Луганской области. Они штурмуют город Северодонецк и беспощадно обстреливают Лисичанск.

Из-за мощных обстрелов оккупантов в Лисичанске на днях погибли трое местных жителей, в том числе 6-летний ребенок.

По данным аналитиков американского Института изучения войны, российские захватчики пытаются окружить Лисичанск, но совершают ошибки и терпят неудачу во время штурма.

Утром 16 июня в Генеральном штабе ВСУ информировали, что войска РФ открывают огонь из всего имеющегося вооружения по подразделениям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк на Северодонецком направлении.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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