Июнь, 13 в 9:30

В Лисичанске за 12 июня погибли три местных жителя, в том числе 6-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— За 12 июня в Лисичанске погибли трое местных жителей – мужчина и женщина, а также 6-летний ребенок. Ранен один человек, — отметил он.

Гайдай утверждает, что ночью 13 июня в городе сгорел торговый комплекс, повреждены еще четыре дома, а также постройки местной шахты. Также 11 домов россияне разрушили во Врубовке, четыре – в Золотом, в Горском – два дома и детский сад.

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— Наши воины успешно отразили штурмовые действия по направлениям Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населённого пункта Золотое, — добавил он.

Относительно ситуации в Северодонецке глава ОВА рассказал, что противник продолжает штурмовать город, оттеснил украинских военных благодаря значительному преимуществу в артиллерии.

Однако боевые действия за населенный пункт продолжаются. По его словам, оккупанты уничтожают квартал за кварталом. Несколько снарядов попали в очистные сооружения Северодонецка, трижды обстреляна территория завода Азот, где еще остаются люди в бомбоубежищах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 110-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай