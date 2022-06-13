Обстрел Луганщины: в Лисичанске погибли трое гражданских, среди них — ребенок
В Лисичанске за 12 июня погибли три местных жителя, в том числе 6-летний ребенок.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
— За 12 июня в Лисичанске погибли трое местных жителей – мужчина и женщина, а также 6-летний ребенок. Ранен один человек, — отметил он.
Гайдай утверждает, что ночью 13 июня в городе сгорел торговый комплекс, повреждены еще четыре дома, а также постройки местной шахты. Также 11 домов россияне разрушили во Врубовке, четыре – в Золотом, в Горском – два дома и детский сад.
— Наши воины успешно отразили штурмовые действия по направлениям Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населённого пункта Золотое, — добавил он.
Относительно ситуации в Северодонецке глава ОВА рассказал, что противник продолжает штурмовать город, оттеснил украинских военных благодаря значительному преимуществу в артиллерии.
Однако боевые действия за населенный пункт продолжаются. По его словам, оккупанты уничтожают квартал за кварталом. Несколько снарядов попали в очистные сооружения Северодонецка, трижды обстреляна территория завода Азот, где еще остаются люди в бомбоубежищах.
Полномасштабная война в Украине длится уже 110-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай