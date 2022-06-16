Червень, 16 в 14:49

У четвер, 16 червня, російські війська завдали авіаудару по місту Лисичанськ (Луганська область), внаслідок чого загинули мирні люди.

Як поінформував голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай, окупанти влучили в будівлю, де люди переховувалися від обстрілів.

Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих. Триває розбір завалів.

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– Авіаудар по Лисичанську. Влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро поранених. Розбираємо завали, – наголосив Гайдай.

Як відомо, російські війська протягом останніх тижнів здійснюють наступ у Луганській області. Вони штурмують місто Сєвєродонецьк та нещадно обстрілюють Лисичанськ.

Через потужні обстріли окупантів у Лисичанську днями загинуло троє місцевих жителів, у тому числі 6-річна дитина.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, російські загарбники намагаються оточити Лисичанськ, але роблять помилки і зазнають невдачі під час штурму.

Зранку 16 червня в Генеральному штабі ЗСУ інформували, що війська РФ відкривають вогонь із усього наявного озброєння по підрозділах Збройних сил України у районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєвєродонецьк на Сєвєродонецькому напрямку.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай