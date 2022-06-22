Июнь, 22 в 10:55

На Херсонщине в Чернобаевском районе снова слышны взрывы. В небо поднялся густой столб дыма.

По словам местных жителей, горит склад с боеприпасами российских оккупантов возле Киселевки.

15 июня в Чернобаевке прогремел взрыв в районе местного рынка. Тогда депутат областного совета, советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань назвал это террористическим актом от России.

Сейчас смотрят

Он объяснил, что оккупанты хотят запугать людей и отомстить за попадания ВСУ по их артиллерийским складам. Хлань убежден, что захватчики таким образом пытаются сбить высокий боевой дух жителей Херсонщины, убивая мирных людей.

По данным Херсонской областной прокуратуры, в результате взрыва в Чернобаевке погибли два мирных жителя, еще пять человек получили ранения разной степени тяжести.

Фото: Чернобаевка новости