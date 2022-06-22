Червень, 22 в 10:55

На Херсонщині у Чорнобаївському районі знову чутно вибухи. У небо здійнявся густий стовп диму.

За словами місцевих, горить склад із боєприпасами російських окупантів біля Киселівки.

15 червня у Чорнобаївці пролунав вибух у районі місцевого ринку. Тоді депутат обласної ради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань назвав це терористичним актом від Росії.

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Він пояснив, що окупанти хочуть залякати людей та помститись за влучання ЗСУ по їхніх артилерійських складах. Хлань переконаний, що загарбники у такий спосіб намагаються збити високий бойовий дух жителів Херсонщини, вбиваючи мирних людей.

За даними Херсонської обласної прокуратури, внаслідок вибуху в Чорнобаївці загинуло двоє мирних жителів, ще п’ятеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Фото: Чорнобаївка новини