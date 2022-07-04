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Факти / Надзвичайні події

На Донеччині знімальна група France 24 потрапила під обстріл росіян

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Сюжет France24

У Донецькій області у Слов’янську росіяни обстріляли знімальну групу французького телеканалу France 24.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

— Робота над сюжетом журналістів французького телеканалу France 24 про роботу українських рятувальників на Донеччині була перервана обстрілом оскаженілих росіян, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що під обстріл, окрім представників ДСНС та журналістів, потрапили жителі, які прийшли по воду, підвезену надзвичайниками.

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У ДСНС підкреслили, що кадри російського бомбардування журналісти з сюжету не вирізали.

На початку червня під обстріл російських військ на Сході України потрапила кореспондентка телеканалу BBC Орла Ґерін разом зі знімальною групою.

За словами журналістки, під час обстрілу вони разом з групою ховалися в автівці.

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Скріншот: France24

Джерела: France24, ДСНС
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