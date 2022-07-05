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Факты / Украина / Общество

Ярко горит: в Ясиноватой Донецкой области ударили по казарме с российскими военными

Юля Захарченко, редактор ленты
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Ярко горит: в Ясиноватой Донецкой области ударили по казарме с российскими военными

В Донецкой области ударили по казарме с российскими военными, расположенной во временно оккупированном городе Ясиноватая.

Пока неизвестны точные потери среди российских солдат или вражеской военной техники. Однако предварительно известно о пострадавших оккупантах.

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В Генеральном штабе ВСУ предупредили, что Россия подготовила в море ракеты по ударам по Украине. В частности, в акватории Черного моря российские солдаты привели в готовность к ракетным ударам три носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до 20 крылатых ракет морского базирования Калибра.

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