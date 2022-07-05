Пятый за полгода: в РФ нашли тело еще одного топ-менеджера, связанного с Газпромом

Июль, 05 в 18:11

В России под Санкт-Петербургом обнаружили тело Юрия Воронова – топ-менеджера, связанного с Газпромом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Тело 61-летнего Воронова обнаружили в бассейне на территории его участка в коттеджном поселке Морские террасы возле Финского залива.

Сообщается, что мужчина погиб от огнестрельного ранения в голову. Рядом с телом правоохранители обнаружили травматический пистолет. Пока неизвестно, кому он принадлежал.

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Юрий Воронов – гендиректор транспортной компании Астра Шиппинг, которая, в частности, работала на арктических подрядах Газпрома. Жена бизнесмена сообщила, что он отправился в Ленинградскую область РФ 1 июля. По ее словам, перед отъездом у ее мужа произошел конфликт с партерами по бизнесу из-за потери денег.

Отметим, что за полгода это уже пятая смерть человека, связанного с российской газовой отраслью.

Зимой в Ленинградской области нашли тело главы транспортной службы Газпром Инвест Леонида Шульмана, а затем Александра Тюлякова, работавшего в Газпроме заместителем гендиректора Единого расчетного центра. Тела обоих мужчин обнаружили в одном поселке под Санкт-Петербургом.

В апреле в московской квартире обнаружили тела экс-вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, а также его жены и дочери. Чуть позже в Испании нашли мертвыми топ-менеджера Новатека Сергея Протосеню, его жену и дочь.

Источник: Baza