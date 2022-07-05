П’ятий за півроку: в РФ знайшли тіло ще одного топменеджера, пов’язаного з Газпромом

Липень, 05 в 18:11

У Росії під Санкт-Петербургом виявили тіло Юрія Воронова – топменеджера, який пов’язаний із Газпромом. Про це повідомив Telegram-канал Baza.

Тіло 61-річного Воронова знайшли у басейні на території його ділянки у котеджному селищі Морські тераси біля Фінської затоки.

Повідомлялося, що чоловік загинув від вогнепального поранення у голову. Поруч із тілом правоохоронці знайшли травматичний пістолет. Наразі невідомо, кому він належав.

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Юрій Воронов — гендиректор транспортної компанії Астра Шиппінг, яка, зокрема, працювала на арктичних підрядах Газпрому. Дружина бізнесмена повідомила, що він вирушив до Ленінградської області РФ 1 липня. За її словами, перед від’їздом у її чоловіка стався конфлікт із партерами по бізнесу через втрату грошей.

Зазначимо, що за півроку це вже п’ята смерть людини, яка пов’язана із російською газовою галуззю.

Взимку в Ленінградській області знайшли тіло голови транспортної служби Газпром інвест Леоніда Шульмана, а потім Олександра Тюлякова, який працював у Газпромі заступником гендиректора Єдиного розрахункового центру. Тіла обох чоловіків виявили в одному селищі під Санкт-Петербургом.

У квітні у московській квартирі знайшли тіла ексвіцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, а також його дружини та дочки. Трохи пізніше в Іспанії знайшли мертвими топменеджера Новатека Сергія Протосеню, його дружину та доньку.

Джерело: Baza