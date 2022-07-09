Липень, 09 в 13:01

Російському воєнкору-пропагандисту повідомили про підозру за виправдовування воєнних злочинів РФ в Україні. Прокремлівський журналіст разом з російськими військовими незаконно перетнув державний кордон України та веде репортажі із зон активних бойових дій.

Підозрюваний грає роль “військового експерта”, який надає коментарі пропагандистським російським медіа. Чоловік завжди у репортажах чи коментарях виправдовує злочини загарбників, які вбивають, катують та ґвалтують мирних українців.

На власному Telegram-каналі пропагандист розмістив відео з військового аеродрому в Гостомелі на тлі знищеного російськими солдатами українського літака АН-225 Мрія.

Зараз дивляться

Журналісту державного телеканалу РФ заочно повідомили про підозру за виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ та глорифікацію її учасників, а також незаконний перетин державного кордону (ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 332-2 КК України). Наразі триває досудове розслідування.