Липень, 09 в 12:27

Жителю Краматорська повідомили про підозру за передавання інформації про Збройні сили України ворогові. Чоловік “зливав” дані про переміщення та розташування військових ЗСУ на Донбасі.

За допомогою цього російські агресори могли ідентифікувати українських захисників на місці, а також використати для подальшої збройної агресії проти України. Громадянин передавав інформацію через месенджер.

Чоловіка затримали, йому хочуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Жителю Краматорська повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ, за можливості їхньої ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

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За цей злочин передбачено до восьми років тюремного ув’язнення. Наразі триває досудове розслідування.