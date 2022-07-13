Июль, 13 в 20:11

В результате ракетного удара российской армии по Запорожью ранены 14 мирных жителей. Одна из ракет попала в промышленное предприятие, потерпевшее разрушения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. На месте события работают спасатели, разбирающие завалы. Глава Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что разрушения имеют большие масштабы.

Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), за которое предусмотрено тюремное заключение на срок от восьми до 12 лет.

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Утром 13 июля раздались взрывы в Запорожье после попадания двух российских ракет. По предварительным данным, враг ударил по предприятию, на котором получили ранения 14 человек.