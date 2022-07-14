В Херсонской области раздаются взрывы возле российской базы в Раденске
Требует проверки
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В Херсонской области раздаются взрывы возле базы российских оккупантов в селе Раденск. Информацию об этом подтвердили в Вооруженных Силах Украины.
Недавно в Николаевской области ВСУ уничтожили российский пункт управления и склад боеприпасов в Снигиревском и Баштанском районах.
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По данным Оперативного командования Юг, украинские бойцы нанесли четыре точных удара по российским военным объектам.