Июль, 14 в 20:47

В Херсонской области раздаются взрывы возле базы российских оккупантов в селе Раденск. Информацию об этом подтвердили в Вооруженных Силах Украины.

Недавно в Николаевской области ВСУ уничтожили российский пункт управления и склад боеприпасов в Снигиревском и Баштанском районах.

Сейчас смотрят

По данным Оперативного командования Юг, украинские бойцы нанесли четыре точных удара по российским военным объектам.