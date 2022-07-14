ВСУ уничтожили российский пункт управления и склад боеприпасов в Николаевской области

Июль, 14 в 18:47

В Николаевской области украинские защитники уничтожили российский пункт управления и склад боеприпасов в Снигиревском и Баштанском районах. Об этом говорится в сводке Оперативного командования Юг.

Согласно сообщению, Вооруженные силы Украины нанесли четыре точных удара по российским военным объектам.

В то же время жители населенных пунктов, граничащих с Днепропетровской и Николаевской областями, фиксируют увеличение техники и количества российских военных.

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По данным ОК Юг, в Херсонской области продолжаются бои, многие села находятся на грани уничтожения из-за постоянных ударов РФ. Каждый день от взрывов и обстрелов страдают мирные жители, на минах взрывается скот, российские войска уничтожают инфраструктуру, а поля с пшеницей и леса горят.

Источник: ОК Юг