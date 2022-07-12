Июль, 12 в 10:24

В Киеве задержали группировку, занимавшуюся нелегальным сбытом оружия.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Чтобы замаскировать незаконные действия, злоумышленники выдавали себя за правоохранителей.

В состав преступной группы входило несколько жителей столицы. Они наладили незаконную продажу средств поражения, которые скрыто хранили в собственных домах.

Сейчас смотрят

Сотрудники СБУ задокументировали факт нелегального сбыта 13 автоматов АК-74 и 3 тыс. патронов к ним. Злоумышленники пытались реализовать это оружие за $20 тыс.

Во время обысков у них были обнаружены фальшивые бланки разрешений на право ношения оружия, а также средства связи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. В общей сложности у них изъяли 15 единиц огнестрельного автоматического оружия и более 6 тыс. патронов к нему.

Злоумышленникам сообщили о подозрении, также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Недавно в Винницкой области сотрудники СБУ арестовали активы российской компании, специализирующейся на изготовлении бытовой химии, более чем на 2 млрд грн.