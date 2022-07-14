Жертвами ракетного удара по многоэтажке в Часовом Яру стали 48 человек
В результате ракетных обстрелов жилой многоэтажки в Часовом Яру погибли 48 человек, среди них 9-летний мальчик.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, спасатели завершили разбор завалов дома. Девять человек удалось спасти.
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Поисковая операция длилась пять дней, к ней привлекли 323 человека.
Напомним, что ракеты из Ураганов по пятиэтажному дому в Часовом Яру российские оккупанты выпустили 9 июля. В доме полностью уничтожены два подъезда.
13 июля количество жертв ракетного удара по пятиэтажке в городе Часов Яр Донецкой области возросло до 47.