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Факты / Происшествия

Жертвами ракетного удара по многоэтажке в Часовом Яру стали 48 человек

Марта Бондаренко, редактор ленты
Жертвами ракетного удара по многоэтажке в Часовом Яру стали 48 человек

В результате ракетных обстрелов жилой многоэтажки в Часовом Яру погибли 48 человек, среди них 9-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, спасатели завершили разбор завалов дома. Девять человек удалось спасти.

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Поисковая операция длилась пять дней, к ней привлекли 323 человека.

Напомним, что ракеты из Ураганов по пятиэтажному дому в Часовом Яру российские оккупанты выпустили 9 июля. В доме полностью уничтожены два подъезда.

13 июля количество жертв ракетного удара по пятиэтажке в городе Часов Яр Донецкой области возросло до 47.

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