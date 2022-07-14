Липень, 14 в 12:05

Внаслідок ракетного обстрілу житлової багатоповерхівки у Часовому Яру загинуло 48 людей, серед них 9-річний хлопчик.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, рятувальники завершили розбирати завали будинку. Дев’ять осіб вдалося врятувати.

Зараз дивляться

Пошукова операція тривала п’ять днів, до неї залучили 323 людини.

Нагадаємо, що ракети з Ураганів по п’ятиповерховому будинку в Часовому Яру окупанти випустили 9 липня. Тоді у будинку повністю знищили два під’їзди.

Станом на 13 липня кількість жертв ракетного удару по п’ятиповерхівці в місті Часів Яр Донецької області зросла до 47.