Июль, 15 в 14:19

Сегодня утром российские оккупанты девятью ракетами обстреляли два университета Николаева. Здания сильно повреждены.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова от ракетных ударов почти не осталось ни одной уцелевшей аудитории.

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В этот университет прилетело пять вражеских ракет, во второй – педагогический – попало четыре вражеских ракеты.

В эфире национального телемарафона сообщили, что сейчас есть информация о четырех раненых.

Какими именно ракетами россияне били по вузам, пока неизвестно.

Стоит отметить, что в университете кораблестроения во время прилета находились люди – около 10. Однако они быстро среагировали и успели уйти в укрытие.

Отмечается, что к началу учебного года здания университетов вряд ли будут восстановлены.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Twitter-аккаунте опубликовал видео попаданий вражеских ракет в учебные заведения Николаева.

Напомним, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 142-й день.

Фото: Тарас Вовченко