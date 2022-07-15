До 1 сентября не восстановят: вузы Николаева подверглись сильным разрушениям
Сегодня утром российские оккупанты девятью ракетами обстреляли два университета Николаева. Здания сильно повреждены.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
По его словам, в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова от ракетных ударов почти не осталось ни одной уцелевшей аудитории.
В этот университет прилетело пять вражеских ракет, во второй – педагогический – попало четыре вражеских ракеты.
В эфире национального телемарафона сообщили, что сейчас есть информация о четырех раненых.
Какими именно ракетами россияне били по вузам, пока неизвестно.
Стоит отметить, что в университете кораблестроения во время прилета находились люди – около 10. Однако они быстро среагировали и успели уйти в укрытие.
Отмечается, что к началу учебного года здания университетов вряд ли будут восстановлены.
Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Twitter-аккаунте опубликовал видео попаданий вражеских ракет в учебные заведения Николаева.
Напомним, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 142-й день.
Фото: Тарас Вовченко