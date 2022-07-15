Липень, 15 в 14:19

Сьогодні зранку російські окупанти дев’ятьма ракетами обстріляли два університети Миколаєва. Будівлі сильно понівечені.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова від ракетних ударів майже не лишилося жодної вцілілої аудиторії.

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В цей університет прилетіло п’ять ворожих ракет, у другий – педагогічний – влучило чотири ворожі ракети.

В ефірі національного телемарафону повідомили, що наразі є інформація про чотирьох поранених.

Якими саме ракетами росіяни гатили по вишах, поки що невідомо.

Варто зазначити, що в університеті кораблебудування під час прильоту були люди – близько 10. Проте вони швидко зреагували і встигли піти в укриття.

Зазначається, що до початку навчального року будівлі університетів навряд чи відновлять.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Twitter-акаунті опублікував відео влучань ворожих ракет у заклади освіти Миколаєва.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 142-й день.

Фото: Тарас Вовченко