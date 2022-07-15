До 1 вересня не відновлять: виші Миколаєва зазнали сильних руйнувань
Сьогодні зранку російські окупанти дев’ятьма ракетами обстріляли два університети Миколаєва. Будівлі сильно понівечені.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
За його словами, у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова від ракетних ударів майже не лишилося жодної вцілілої аудиторії.
В цей університет прилетіло п’ять ворожих ракет, у другий – педагогічний – влучило чотири ворожі ракети.
В ефірі національного телемарафону повідомили, що наразі є інформація про чотирьох поранених.
Якими саме ракетами росіяни гатили по вишах, поки що невідомо.
Варто зазначити, що в університеті кораблебудування під час прильоту були люди – близько 10. Проте вони швидко зреагували і встигли піти в укриття.
Зазначається, що до початку навчального року будівлі університетів навряд чи відновлять.
Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Twitter-акаунті опублікував відео влучань ворожих ракет у заклади освіти Миколаєва.
Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 142-й день.
Фото: Тарас Вовченко