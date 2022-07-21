Июль, 21 в 9:47

Российская армия из артиллерии бьет по Харькову.

Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА.

ОНОВЛЕНО о 11.00

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Глава ОВА сообщил, что оккупанты обстреляли Харьков системами Ураган. В настоящее время увеличилось до двух число погибших. Ранения получили 19 человек, среди них — один ребенок. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

На местах попадания продолжают работать 10 бригад Областного центра экстренной медицинской помощи.

ОБНОВЛЕНО в 10:10

По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате артиллерийских обстрелов 17 человек получили ранения, сообщил Олег Синегубов. В эфире национального телемарафона в комментарии ведущей Вікон СТБ Яне Брензей, глава Харьковской ОГА сообщил еще об одном погибшем человеке.

В 09:30 прозвучала воздушная тревога. В местных соцсетях предупредили об угрозе артиллерийских обстрелов.

Глава области призвал горожан не покидать укрытий.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг бил по одному из густонаселенных районов города.

К сожалению, есть раненные. Зафиксировано попадание снарядов в одно из медучреждений Харькова.

20 июля российские оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова из реактивных систем залпового огня. Погибли три человека, среди них – 13-летний мальчик.

Его 15-летняя сестра получила ранение, за ее жизнь сейчас борются врачи. Госпитализирована также 72-летняя женщина.