Оккупанты наносят артудары по Харькову: двое погибших, 19 пострадавших
Российская армия из артиллерии бьет по Харькову.
Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА.
ОНОВЛЕНО о 11.00
Глава ОВА сообщил, что оккупанты обстреляли Харьков системами Ураган. В настоящее время увеличилось до двух число погибших. Ранения получили 19 человек, среди них — один ребенок. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии.
На местах попадания продолжают работать 10 бригад Областного центра экстренной медицинской помощи.
ОБНОВЛЕНО в 10:10
По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате артиллерийских обстрелов 17 человек получили ранения, сообщил Олег Синегубов. В эфире национального телемарафона в комментарии ведущей Вікон СТБ Яне Брензей, глава Харьковской ОГА сообщил еще об одном погибшем человеке.
В 09:30 прозвучала воздушная тревога. В местных соцсетях предупредили об угрозе артиллерийских обстрелов.
Глава области призвал горожан не покидать укрытий.
Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг бил по одному из густонаселенных районов города.
К сожалению, есть раненные. Зафиксировано попадание снарядов в одно из медучреждений Харькова.
20 июля российские оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова из реактивных систем залпового огня. Погибли три человека, среди них – 13-летний мальчик.
Его 15-летняя сестра получила ранение, за ее жизнь сейчас борются врачи. Госпитализирована также 72-летняя женщина.