Липень, 21 в 9:47

Російська армія з артилерії гатить по Харкову.

Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА.

ОНОВЛЕНО о 11.00

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Голова ОВА повідомив, що окупанти обстріляли Харків системами Ураган. Наразі кількість загиблих збільшилася до двох. Поранення дістали 19 людей, серед них – одна дитина. Чотири людини госпіталізовані у тяжкому стані.

На місцях влучань продовжують працювати 10 бригад Обласного центру екстреної медичної допомоги.

ОНОВЛЕНО о 10.10

За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок артилерійського обстрілу 17 людей зазнали поранень, повідомив Олег Синєгубов. В ефірі національного телемарафону у коментарі ведучій Вікон СТБ Яні Брензей, голова Харківської ОВА повідомив ще про одну загиблу людину.

О 09:30 пролунала повітряна тривога. У місцевих соцмережах попередили про загрозу артилерійського обстрілу.

Очільник області закликав містян не полишати укриттів.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог гатив по одному із густонаселених районів міста.

На жаль, є поранені. Зафіксовано влучення снарядів в один із медзакладів Харкова.

20 липня російські загарбники обстріляли Салтівський район Харкова з реактивних систем залпового вогню. Загинули троє людей, серед них – 13-річний хлопчик.

Його 15-річна сестра зазнала поранень, за її життя борються лікарі. Госпіталізована також 72-річна жінка.