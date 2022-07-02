Июль, 02 в 20:57

Под Одессой в курортном поселке после подрыва на мине на побережье погиб мужчина, другой – получил контузию.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании Юг.

Сначала в командовании подтвердили гибель в результате взрыва.

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Впоследствии в местных Telegram-каналах сообщали, что в поселке Каролино-Бугаз на базе отдыха два человека подорвались на мине, один погиб, второй контужен.

Позже ОК Юг подтвердил информацию о гибели отдыхающих.

– На одном из пляжей Одесщины мужская компания решила отдохнуть, несмотря на запрет и предупреждение о минной опасности вдоль всего черноморского побережья и прибрежных вод. Во время заплыва в море один из отдыхающих взорвался на неустановленном взрывном устройстве, его тело вытащили на берег без признаков жизни, говорится в сообщении.

Другой мужчина получил контузию и легкие царапины, от госпитализации отказался.

Военные неоднократно предупреждали желающих отдохнуть на побережье Черного моря, в том числе на побережьях Одесской области, о минной опасности. Поэтому купание в Черном море запрещено.

Это не первый раз, когда отдыхающие, пренебрегая запретами и правилами безопасности, погибают в результате желания искупаться в Черном море. Так, в июне на пляжах Одесской области на мине взорвался мужчина, который хотел отдохнуть вместе с семьей.

Источник: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки