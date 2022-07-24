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Факти / Надзвичайні події

На полі біля Харкова підірвався трактор, водій загинув на місці

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На полі біля Харкова підірвався трактор, водій загинув на місці
Фото: ДСНС

Сьогодні, 24 липня, близько опівдня біля Харкова на полі під час проведення сільськогосподарських робіт підірвався трактор.

Про це повідомляє управління ДСНС у Харківській області.

Зазначається, що трактор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. 40-річний водій трактора, на жаль, загинув на місці. А сільськогосподарська техніка від вибуху згоріла.

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У ДСНС наголошують бути обережними, оскільки частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через бойові дії залишається не обстеженими.

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Нагадаємо, що у Запорізькій області у селі Новопавлівка комбайн наїхав на протитанкову міну, внаслідок чого спалахнула пожежа. Водія та його помічника госпіталізували.

На початку липня під Одесою в курортному селищі на узбережжі на міні підірвалося двоє людей – один чоловік загинув, інший – отримав контузію.

Джерело: ДСНС
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