Росіяни не збираються відновлювати роботу металургійних комбінатів у Маріуполі – Андрющенко

Липень, 25 в 18:35

Російські військові та зрадники-колаборанти системно бомбардують Маріуполь фейками про начебто відновлення роботи металургійних комбінатів. Проте єдина мета цієї інформаційної атаки полягає у тому, що окупанти хочуть переконати металургів не їхати з міста.

Про це заявив радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, є декілька причин, чому відновлення роботи під час окупації не варто чекати. Серед них – відсутність сировини, стагнація ринку збуту металопродукції на території Росії та запроваджені проти РФ санкції.

– Цих причин достатньо, щоб зрозуміти, що росіяни ніколи не відновлюватимуть наші заводи. Ніколи. І продати умовним китайцям або індійцям не можуть з тих самих причин (санкції та інвестиції без шансу на повернення), – запевнив радник мера Маріуполя.

Андрющенко зауважив, що за допомогою інформаційних атак росіяни прагнуть посіяти сподівання серед маріупольців, зокрема металургів, не покидати місто, тому що окупантам потрібні робочі руки.

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