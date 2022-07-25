Липень, 25 в 12:33

Служба безпеки України ідентифікувала всіх колаборантів, які вступили до підконтрольного окупантам так званого МВС РФ у Херсонській області.

Про це повідомив спікер СБУ Артем Дегтяренко. Так, 26 представникам “обласного управління МВС” вже повідомили про підозру. З них 14 є експрацівниками Нацполіції.

– Створене окупантами “головне управління МВС Херсонської області” виконує завдання з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів, – зазначив Дехтяренко.

За його словами, це відбувається шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань громадян. Для цього, зокрема, окупанти відновили діяльність регіонального підрозділу міліції Беркут.

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До потерпілих окупанти та зрадники застосовують психологічний тиск, насильство та погрози вбивства. Також зафіксовано випадки викрадення та катування людей.

Також колаборанти під керівництвом російських спецслужб здійснюють підбір та вербування своїх “однодумців”, яким пропонують приєднуватись до угруповань окупаційного МВС.

– Під час оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного зрадника, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення, – додав Дехтяренко.

Наразі про підозру за ч. 7 ст. 111−1 Кримінального кодексу України повідомлено 26 поплічників окупантів.