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Факты / Происшествия

После удара ВСУ горят российские склады на Горловском машиностроительном заводе

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
После удара ВСУ горят российские склады на Горловском машиностроительном заводе
Фото: Факты ICTV

В Донецкой области горит Горловский машиностроительный завод. По неподтвержденной информации, там размещались склады российской армии с боеприпасами.

По неофициальным данным, пожар на российских складах вспыхнул после точечного удара 155-мм артиллерии Вооруженных сил Украины.

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