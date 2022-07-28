Июль, 27 в 21:33

В Донецкой области горит Горловский машиностроительный завод. По неподтвержденной информации, там размещались склады российской армии с боеприпасами.

По неофициальным данным, пожар на российских складах вспыхнул после точечного удара 155-мм артиллерии Вооруженных сил Украины.

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Накануне по базе техники оккупационных войск Российской Федерации в Снежном Горловского района ударили ракетами.

Две ракеты, прилетевшие из территории Украины, попали в предприятие Снежнянскхиммаш, расположенное в Донецкой области.