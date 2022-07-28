После удара ВСУ горят российские склады на Горловском машиностроительном заводе
Требует проверки
Фото: Факты ICTV
В Донецкой области горит Горловский машиностроительный завод. По неподтвержденной информации, там размещались склады российской армии с боеприпасами.
По неофициальным данным, пожар на российских складах вспыхнул после точечного удара 155-мм артиллерии Вооруженных сил Украины.
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