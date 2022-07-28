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Факти / Надзвичайні події

Після удару ЗСУ палають російські склади на Горлівському машинобудівному заводі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Після удару ЗСУ палають російські склади на Горлівському машинобудівному заводі
Фото: Факти ICTV

У Донецькій області горить Горлівський машинобудівний завод. За непідтвердженою інформацією, там розташовувалися склади російської армії з боєприпасами.

За неофіційними даними, пожежа на російських складах спалахнула після точкового удару 155-мм артилерії Збройних сил України.

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Напередодні по базі техніки окупаційних військ Російської Федерації у місті Сніжне Горлівського району вдарили ракетами.

Дві ракети, які прилетіли території України, влучили в підприємство Сніжнянськхіммаш, розташоване у Донецькій області.

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