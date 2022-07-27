Июль, 27 в 20:59

Украинские военные могут нанести удары по объектам на территории России, откуда производятся обстрелы нашей территории.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, если потребуется, то необходимые решения военно-политическое руководство страны быстро примет.

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— Если потребуется (нанести удары по территории РФ. — Ред.), то поверьте, не дрогнет ни у кого рука, чтобы подписать то, что нужно подписать, чтобы те объекты (откуда совершаются обстрелы. — Ред.) были уничтожены, — заявил Данилов.

По его словам, руководству государства известны все точки, из которых Россия наносила удары по Украине.

– Нам известно обо всех выстрелах, которые производятся ракетами, самолетами или кораблями по нашей стране, – подчеркнул Алексей Данилов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что армия РФ для наступления на Украину пользуется военными картами 80-х годов прошлого столетия.

Секретарь СНБО также проинформировал, что 476 ракетных ударов Россия нанесла по Изюму в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения. На втором месте по количеству ракетных атак — Мариуполь, на третьем – Николаев.