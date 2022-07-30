Главреду пророссийского телеканала “ЛНР” сообщили о подозрении

Июль, 30 в 16:06

В Луганской области сообщили о подозрении главреду пророссийского телеканала – гражданина Украины подозревают в коллаборационной деятельности.

По данным Офиса генерального прокурора, в 2014 году мужчина трудоустроился в “Государственную телевизионную и радиовещательную компанию ЛНР”, где успел побывать на должностях генерального директора, главного редактора и телеведущего.

А с марта 2022 года на посту главного редактора псевдотелекомпании в медиапространстве продолжает поддерживать Россию и оккупационные администрации. Мужчина стал лицом пророссийского телеканала, утверждает сюжеты и влияет на информационную политику компании.

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До сих пор гражданин Украины распространяет “русский мир” в информационном пространстве на разных медиаресурсах и на своем аккаунте в соцсети. Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины). Ему может грозить до 12 лет тюремного заключения с возможной конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.