Головреду проросійського телеканалу “ЛНР” повідомили про підозру

Липень, 30 в 16:06

У Луганській області повідомили про підозру головреду проросійського телеканалу – громадянина України підозрюють в колабораційній діяльності.

За даними Офісу генерального прокурора, у 2014 році чоловік працевлаштувався у “Державну телевізійну та радіомовну компанію ЛНР”, де встигнув побувати на посадах генерального директора, головного редактора та телеведучого.

А з березня 2022 року на посаді головного редактора псевдотелекомпанії у медіапросторі продовжує підтримувати Росію та окупаційні адміністрації. Чоловік став обличчям проросійського телеканалу, затверджує сюжети та впливає на інформаційну політику компанії.

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Досі громадянин України поширює “русскій мір” в інформаційному просторі на різних медіаресурсах та своєму акаунті у соцмережі. Чоловікові повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України). Йому може загрожувати до 12 років тюремного ув’язнення з можливою конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.