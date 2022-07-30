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Головреду проросійського телеканалу “ЛНР” повідомили про підозру

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Головреду проросійського телеканалу “ЛНР” повідомили про підозру
Фото: Офіс генпрокурора

У Луганській області повідомили про підозру головреду проросійського телеканалу – громадянина України підозрюють в колабораційній діяльності.

За даними Офісу генерального прокурора, у 2014 році чоловік працевлаштувався у “Державну телевізійну та радіомовну компанію ЛНР”, де встигнув побувати на посадах генерального директора, головного редактора та телеведучого.

А з березня 2022 року на посаді головного редактора псевдотелекомпанії у медіапросторі продовжує підтримувати Росію та окупаційні адміністрації. Чоловік став обличчям проросійського телеканалу, затверджує сюжети та впливає на інформаційну політику компанії.

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Досі громадянин України поширює “русскій мір” в інформаційному просторі на різних медіаресурсах та своєму акаунті у соцмережі. Чоловікові повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України). Йому може загрожувати до 12 років тюремного ув’язнення з можливою конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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