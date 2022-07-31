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Факти / Надзвичайні події

В Одеській області прогриміли вибухи, після яких оголосили повітряну тривогу

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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В Одеській області прогриміли вибухи, після яких оголосили повітряну тривогу
Фото: ДСНС

В Одеській області прогриміла низка вибухів, після яких оголосили повітряну тривогу на території регіону. Місцевих жителів закликають залишатися в укритті чи бомбосховищі.

Очевидці повідомляють, що у небі над областю піднявся чорний і густий дим. Мешканці Одеси також почули вибухи.

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Повітряна тривога в Одеській області розпочалась о 17.34, а перед цим пролунало щонайменше два вибухи.

Ймовірно, російська армія могла запустити по Одеській області ракети Онікс – надзвукові з максимальною швидкістю до 3 182 км/ч. Радіолокаційні станції їх практично не бачать, тому з’являється високий шанс “прильотів” до оголошення повітряної тривоги.

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