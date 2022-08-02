В Германии на парковке жестоко подрались белорус и украинец
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В немецкой Баварии конфликт украинского дальнобойщика с белорусским закончился арестом.
Местная полиция сообщила, что ссора между мужчинами произошла на парковке в Зеехамер-Зее неподалеку от федеральной трассы А8.
Белорус ударил 50-летнего украинца в шею и нанес серьезную травму гортани, украинец в ответ начал душить руками обидчика.
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Разняли дальнобойщиков уже прибывшее на место инцидента полицейские.
Гражданина Беларуси будут судить по статье о причинении тяжких телесных повреждений, украинца — за покушение на убийство.
Что послужило причиной выяснения отношений — не известно.
К слову, в турецком отеле Quattro Beach Spa and Resort Hotel, что в Аланье, польские туристы избили россиянина.