У Німеччині на парковці жорстоко побилися білорус та українець
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У німецькій Баварії конфлікт українського далекобійника з білоруським закінчився арештом.
Місцева поліція повідомила, що сварка між чоловіками сталася на парковці у Зеехамер-Зее біля федеральної траси А8.
Білорус ударив 50-річного українця в шию і завдав серйозної травми гортані, українець у відповідь почав душити руками кривдника.
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Розняли далекобійників поліцейські, що вже прибули на місце інциденту.
Громадянина Білорусі судитимуть за статтею заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, українця – за замах на вбивство.
Що спричинило з’ясування стосунків – не відомо.
До речі, у турецькому готелі Quattro Beach Spa and Resort Hotel, що в Аланії, польські туристи побили росіянина.