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Факти / Надзвичайні події

У Німеччині на парковці жорстоко побилися білорус та українець

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
бійка, драка
Фото: Depositphotos

У німецькій Баварії конфлікт українського далекобійника з білоруським закінчився арештом.

Місцева поліція повідомила, що сварка між чоловіками сталася на парковці у Зеехамер-Зее біля федеральної траси А8.

Білорус ударив 50-річного українця в шию і завдав серйозної травми гортані, українець у відповідь почав душити руками кривдника.

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Розняли далекобійників поліцейські, що вже прибули на місце інциденту.

Громадянина Білорусі судитимуть за статтею заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, українця – за замах на вбивство.

Що спричинило з’ясування стосунків – не відомо.

До речі, у турецькому готелі Quattro Beach Spa and Resort Hotel, що в Аланії, польські туристи побили росіянина.

Джерело: Головне управління поліції Верхня Баварія Південь

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