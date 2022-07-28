Июль, 28 в 15:32

Российские захватчики с утра 28 июля обстреляли Торецк в Донецкой области.

Об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций. В результате обстрела города повреждения получил пятиэтажный жилой дом.

— Частично разрушена кровля и межэтажное перекрытие с пятого по третий этажи здания. Во время проведения аварийно-спасательных работ удалось вытащить двоих мужчин и женщину, — отметили в ГСЧС.

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Как сообщил журналист Фактов ICTV Олег Корниенко, спасатели 6 часов разбирали завалы. Всего удалось эвакуировать семь человек.

Впоследствии нашли тела молодых мужчин и женщин. Погибшие жили на последнем этаже. Именно в их дом попала ракета.

Россияне ударили по жилому дому в Торецке — погибли молодые супруги / 2 фотографии

Напомним, что в течение 27 июля оккупанты 44 раза обстреляли Донецкую область. В результате там погибли по меньшей мере пятеро гражданских жителей, еще восемь человек получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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