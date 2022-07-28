Россияне ударили по жилому дому в Торецке — погибли молодые супруги
Российские захватчики с утра 28 июля обстреляли Торецк в Донецкой области.
Об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций. В результате обстрела города повреждения получил пятиэтажный жилой дом.
— Частично разрушена кровля и межэтажное перекрытие с пятого по третий этажи здания. Во время проведения аварийно-спасательных работ удалось вытащить двоих мужчин и женщину, — отметили в ГСЧС.
Как сообщил журналист Фактов ICTV Олег Корниенко, спасатели 6 часов разбирали завалы. Всего удалось эвакуировать семь человек.
Впоследствии нашли тела молодых мужчин и женщин. Погибшие жили на последнем этаже. Именно в их дом попала ракета.
Напомним, что в течение 27 июля оккупанты 44 раза обстреляли Донецкую область. В результате там погибли по меньшей мере пятеро гражданских жителей, еще восемь человек получили ранения.
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