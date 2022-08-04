Серпень, 04 в 12:54

Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу міста Торецьк вісім людей загинуло, ще четверо дістали поранень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, серед поранених є три дитини.

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Ворожа армія гатила по місту з артилерії, снаряди влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент стояли люди.

Крім того, окупанти пошкодили церкву та поранили священника, також пошкодили навколишні багатоповерхівки.

Павло Кириленко вкотре звернувся до жителів Донеччини із проханням евакуюватися, де це ще можливо.

Нагадаємо, що російські загарбники зранку 28 липня обстріляли Торецьк. Пошкоджень зазнав п’ятиповерховий житловий будинок. Рятувальникам з-під завалів вдалося витягти двох чоловіків та жінку. Згодом знайшли тіла молодих чоловіка та жінки.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко