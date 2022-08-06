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В результате обстрелов Никополя ранены четыре человека, поврежден детский сад

Юля Захарченко, редактор ленты
В результате обстрелов Никополя ранены четыре человека, поврежден детский сад
Фото: Офис генпрокурора

В Днепропетровской области российская армия обстреляла жилые кварталы Никополя из реактивных систем залпового огня, в результате чего ранены четыре мирных жителя. Одного из мужчин госпитализировали в больницу.

По данным Офиса генерального прокурора, значительно повреждено более 40 частных зданий, многоэтажки, хозяйственные постройки, детский сад и дом детского творчества. Выведен из строя газовод и повреждены линии электропередачи.

Фото: Офис генпрокурора

К тому же российские войска обстреляли село Марьянское в Криворожском районе, в результате чего повреждены частные дома и линия электропередач. На местах обстрелов работают следователи, полицейские и эксперты.

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Источник: Офис генпрокурора
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