Серпень, 06 в 16:38

У Дніпропетровській області російська армія обстріляла житлові квартали Нікополя з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого поранено чотирьох мирних жителів. Одного з чоловіків госпіталізували до лікарні.

За даними Офісу генерального прокурора, значно пошкоджені понад 40 приватних будівель, багатоповерхівки, господарські споруди, дитячий садок та будинок дитячої творчості. Виведено з ладу газовід та пошкоджено лінії електропередач.

До того ж російські війська обстріляли село Мар’янське у Криворізькому районі, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки та лінію електропередач. На місцях обстрілів працюють слідчі, поліцейські та експерти.

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