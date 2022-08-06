Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Внаслідок обстрілів Нікополя поранено чотирьох людей, пошкоджений дитячий садок

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Внаслідок обстрілів Нікополя поранено чотирьох людей, пошкоджений дитячий садок
Фото: Офіс генпрокурора

У Дніпропетровській області російська армія обстріляла житлові квартали Нікополя з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого поранено чотирьох мирних жителів. Одного з чоловіків госпіталізували до лікарні.

За даними Офісу генерального прокурора, значно пошкоджені понад 40 приватних будівель, багатоповерхівки, господарські споруди, дитячий садок та будинок дитячої творчості. Виведено з ладу газовід та пошкоджено лінії електропередач.

Фото: Офіс генпрокурора

До того ж російські війська обстріляли село Мар’янське у Криворізькому районі, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки та лінію електропередач. На місцях обстрілів працюють слідчі, поліцейські та експерти.

Зараз дивляться

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), за яке карають тюремним ув’язненням до 15 років або довічним позбавленням волі.

Читайте
Стежили за складами з паливом і заводами: на Миколаївщині знешкодили російських агентів

Джерело: Офіс генпрокурора
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка