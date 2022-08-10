Серпень, 10 в 0:15

Російські ЗМІ показали перші відеокадри із селища Новофедорівка, де сьогодні вдень сталися потужні вибухи на військовому аеродромі Саки.

Про це повідомляють у соцмережах.

На дуже коротенькому відео можна побачити вщент спалений літак окупантів Су-24.

Зараз дивляться

Як повідомив радник голови ОПУ Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE, яка ситуація із ворожою технікою на летовищі дуже добре буде видно із супутників.

Він заявив, що масштаби руйнувань там мають значні, бо навіть у будинках за кілометр від епіцентру вибухів ледь не повилітали вікна.

Американська газета New York Times із посиланням на високопоставленого українського військового чиновника написала, що удар по аеродрому завдали саме ЗСУ.

Щодо вибуху у Криму, то Олексій Арестович припустив, що вони можуть бути роботою ЗСУ або партизанів.

Фото: скриншот із відео