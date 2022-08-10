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В тюрьме 15 лет проведут еще три боевика “ДНР”, которые воевали против Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
В тюрьме 15 лет проведут еще три боевика “ДНР”, которые воевали против Украины
Фото: СБУ

В тюрьме 15 лет проведут еще три боевика “ДНР”, воевавших против Украины на стороне страны-агрессора России. После 24 февраля мужчины добровольно вступили в ряды врага, где получили военную форму, оружие и боеприпасы к нему.

По данным Службы безопасности Украины, они входили в состав незаконного “четвертого отдельного мотострелкового батальона 119 полка ДНР”. Предатели попали в плен в конце марта, когда украинские защитники освобождали Северщину (Сумская область).

В начале марта под руководством российских военных мужчины прошли краткосрочные учения в Белгородской области, по окончании которых их направили воевать на Сумском направлении.

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Предатели обустраивали и укрепляли боевые позиции и блокпосты россиян на временно оккупированных территориях Украины, а также осуществляли контрольно-пропускные и охранные функции.

Мужчин приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества по двум статьям действующего Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности);
  • ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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Источник: СБУ
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