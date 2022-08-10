Серпень, 10 в 16:42

У в’язниці 15 років проведуть ще три бойовики “ДНР”, які воювали проти України на боці країни-агресора Росії. Після 24 лютого чоловіки добровільно вступили до лав ворога, де отримали військову форму, зброю та боєприпаси до неї.

За даними Служби безпеки України, вони входили до складу незаконного “четвертого окремого мотострілецького батальйону 119 полку ДНР”. Зрадники потрапили у полон наприкінці березня, коли українські захисники звільнювали Сіверщину (Сумська область).

На початку березня під керівництвом російських військових чоловіки пройшли короткотерміновий вишкіл у Білгородській області, після закінчення якого їх направили воювати на Сумському напрямку.

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Зрадники облаштовували та укріплювали бойові позиції та блокпости росіян на тимчасово окупованих територіях України, а також здійснювали контрольно-пропускні та охоронні функції.

Чоловіків засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за двома статтями чинного Кримінального кодексу України: