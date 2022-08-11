Август, 11 в 19:27

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию возле Запорожской АЭС.

Как сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, по состоянию на вечер 11 августа ситуация остается острой – обстрелы то утихают, то начинаются снова.

По данным НАЭК Энергоатом, захватчики попали в пожарную часть, расположенную на территории атомной станции, а также совсем неподалеку от первого энергоблока.

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Они повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление.

Ситуация обостряется, ведь рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков.

— Оккупанты продолжают методически разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб. В этот раз пострадавших в результате обстрелов нет, — говорится в сообщении.

Ранее было зафиксировано 5 вражеских “прилетов” в районе комендатуры Запорожской АЭС — непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

Тогда на небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал.