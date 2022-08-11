Прилеты возле первого энергоблока и в пожарную часть: оккупанты в очередной раз за сутки обстреляли ЗАЭС
Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию возле Запорожской АЭС.
Как сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, по состоянию на вечер 11 августа ситуация остается острой – обстрелы то утихают, то начинаются снова.
По данным НАЭК Энергоатом, захватчики попали в пожарную часть, расположенную на территории атомной станции, а также совсем неподалеку от первого энергоблока.
Они повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление.
Ситуация обостряется, ведь рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков.
— Оккупанты продолжают методически разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб. В этот раз пострадавших в результате обстрелов нет, — говорится в сообщении.
Ранее было зафиксировано 5 вражеских “прилетов” в районе комендатуры Запорожской АЭС — непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.
Тогда на небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал.