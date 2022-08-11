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Факты / Происшествия

Прилеты возле первого энергоблока и в пожарную часть: оккупанты в очередной раз за сутки обстреляли ЗАЭС

Валентина Чорна, редактор ленты
пожежна частина Запорізька область

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию возле Запорожской АЭС.

Как сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, по состоянию на вечер 11 августа ситуация остается острой – обстрелы то утихают, то начинаются снова.

По данным НАЭК Энергоатом, захватчики попали в пожарную часть, расположенную на территории атомной станции, а также совсем неподалеку от первого энергоблока.

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Они повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление.

Ситуация обостряется, ведь рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков.

— Оккупанты продолжают методически разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб. В этот раз пострадавших в результате обстрелов нет, — говорится в сообщении.

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Фото: Факти ICTV

Ранее было зафиксировано 5 вражеских “прилетов” в районе комендатуры Запорожской АЭС — непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

Тогда на небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал.

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