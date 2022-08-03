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Факты / Украина

ДБР проводит обыски на канале нардепа-предателя Ковалева, права передадут в АРМА

Валентина Чорна, редактор ленты
Олексій Ковальов

Работники ДБР проводят обыски в помещении 4 канала, который принадлежит нардепу-предателю Алексею Ковалеву.

Следственные действия проходили у его помощника и руководителей телеканала.

Управление корпоративными правами канала определением следственного судьи передали Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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Напомним, что суд арестовал имущество Алексея Ковалева для последующей конфискации в пользу государства.

В частности, арестованы его доли в уставных капиталах трех юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн грн.

Среди этих компаний, 100% уставного капитала которых арестованы, есть ТРК Интеррадио – украинский информационно-развлекательный 4 канал.

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Фото: Алексей Ковалев

Источник: ГБР
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