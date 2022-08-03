Август, 03 в 15:40

Работники ДБР проводят обыски в помещении 4 канала, который принадлежит нардепу-предателю Алексею Ковалеву.

Следственные действия проходили у его помощника и руководителей телеканала.

Управление корпоративными правами канала определением следственного судьи передали Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Сейчас смотрят

Напомним, что суд арестовал имущество Алексея Ковалева для последующей конфискации в пользу государства.

В частности, арестованы его доли в уставных капиталах трех юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн грн.

Среди этих компаний, 100% уставного капитала которых арестованы, есть ТРК Интеррадио – украинский информационно-развлекательный 4 канал.

Фото: Алексей Ковалев