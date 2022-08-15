Август, 15 в 10:18

Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по штабу НДС Вагнера в оккупированной Попасной в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

По словам Гайдая, на штаб врага вывел один из представителей российских СМИ. В настоящее время количество уничтоженных оккупантов уточняется.

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Также враг выпустил семь ракет. На протяжении ночи семь раз работала ствольная артиллерия. Четыре раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня, шесть из минометов. Четыре раза оккупанты пытались идти в наступление танками.

Оккупанты не оставляют попыток провести разведку переднего края обороны наших подразделений.

– Однако, 14 августа восемь вражеских атак были успешно отбиты. Разведгруппу россиян наши военные обезвредили. В захваченных Россией городах Луганской области люди постепенно отчаиваются в оккупационных властях, — подчеркнул Сергей Гайдай.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что информация о нанесении удара по базе “вагнеровцев” пока официально не подтверждается ни украинской, ни российской сторонами.

— Но если это произошло и там пострадала техника, вооружение и непосредственно наемники, которые совершают преступления против Украины – это, конечно, хорошо для нас. Эти наемники выполняют большую роль, учитывая то, что в России не начиналась мобилизация… Для того, чтобы поддерживать свои наступательные активности, Россия достаточно активно привлекает частную военную компанию Лига (бывшая ЧВК Вагнер) для того, чтобы они проводили непосредственные наступательные действия против украинских сил, — отметил эксперт.

Об уничтожении базы “вагнеровцев” ранее сообщил украинский журналист Денис Казанский. Он опубликовал фото, как из-под завалов выносят раненых и ликвидированных оккупантов.

По словам Казанского, базу врагов в жилом доме в соцсетях “засветил” российский военкор Сергей Среда.

Ранее появилась информация, что Евгений Пригожин, считающийся владельцем ЧВК Вагнера, лично ездит в колонии и вербует заключенных для участия в войне с Украиной.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай