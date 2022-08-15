Серпень, 15 в 10:18

Збройні сили України завдали нищівного удару по штабу ПВК Вагнера в окупованій Попасній на Луганщині.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

За словами Гайдая, на штаб ворога навів один із представників російських ЗМІ. Наразі кількість знищених окупантів уточнюється.

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На лінії фронту російська армія активніше залучає штурмову авіацію – із повітря обстріляли три населені пункти.

Також ворог випустив сім ракет. Упродовж ночі сім разів працювала ствольна артилерія. Чотири рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню, шість – із мінометів. Чотири рази окупанти намагалися йти у наступ танками.

Окупанти не полишають спроб провести розвідку переднього краю оборони наших підрозділів.

– Однак, 14 серпня вісім ворожих атак були успішно відбиті. Розвідгрупу росіян наші військові знешкодили. У захоплених Росією містах Луганщини люди поступово зневірюються в окупаційній владі, – наголосив Сергій Гайдай.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що інформація про завдання удару по базі “вагнерівців” поки що офіційно не підтверджується ні українською, ні російською сторонами.

– Але якщо це сталося і там постраждала техніка, озброєння та безпосередньо найманці, які скоюють злочини проти України – це, звісно, ​​добре для нас. Ці найманці виконують велику роль, враховуючи те, що в Росії не починалася мобілізація… Для того, щоб підтримувати свої наступальні активності, Росія досить активно залучає приватну військову компанію Ліга (колишня ПВК Вагнер) для того, щоб вони проводили безпосередні наступальні дії проти українських сил, – зазначив експерт.

Про знищення бази “вагнерівців” раніше повідомив український журналіст Денис Казанський. Він опублікував фото, як з-під завалів виносять поранених та ліквідованих окупантів.

За словами Казанського, базу ворогів у житловому будинку у соцмережах “засвітив” російський військкор Сергій Среда.

Раніше з’явилась інформація, що Євген Пригожин, який вважається власником ПВК Вагнера, особисто їздить у колонії та вербує в’язнів для участі у війні з Україною.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай