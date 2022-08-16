Август, 16 в 10:07

Момент утренних взрывов во временно оккупированном Крыму недалеко от Джанкоя попал на видео.

На кадрах видно, как сначала загорается огонь, а затем в небо поднимается густой столб дыма.

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Также очевидцы показали, как детонируют боеприпасы оккупантов и разлетаются в разные стороны.

Между тем российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщают, что взрывы произошли в селе Майское Джанкойского района.

Хотя сначала была информация о взрывах в поселке Азовское. Но расстояние между этими населенными пунктами чуть более 2 км.

Майское на карте

По версии российского Минобороны, детонируют боеприпасы. Также сообщается, что из Майского эвакуировали около 2 тыс. местных жителей. Эвакуация еще продолжается.

Из-за взрывов в Крыму так называемая местная полиция установила блокпосты и перекрыла проезд.

Напомним, утром 16 августа в Крыму прогремели взрывы. Местные Telegram-каналы сообщали, что детонирует очередной склад боеприпасов оккупантов в поселке городского типа Азовское Джанкойского района.

В то же время глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что попали в склад боеприпасов оккупантов и по военной части.