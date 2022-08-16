Момент утренних взрывов в Крыму недалеко от Джанкоя попал на видео
Момент утренних взрывов во временно оккупированном Крыму недалеко от Джанкоя попал на видео.
На кадрах видно, как сначала загорается огонь, а затем в небо поднимается густой столб дыма.
Также очевидцы показали, как детонируют боеприпасы оккупантов и разлетаются в разные стороны.
Между тем российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщают, что взрывы произошли в селе Майское Джанкойского района.
Хотя сначала была информация о взрывах в поселке Азовское. Но расстояние между этими населенными пунктами чуть более 2 км.
Майское на карте
По версии российского Минобороны, детонируют боеприпасы. Также сообщается, что из Майского эвакуировали около 2 тыс. местных жителей. Эвакуация еще продолжается.
Из-за взрывов в Крыму так называемая местная полиция установила блокпосты и перекрыла проезд.
Напомним, утром 16 августа в Крыму прогремели взрывы. Местные Telegram-каналы сообщали, что детонирует очередной склад боеприпасов оккупантов в поселке городского типа Азовское Джанкойского района.
В то же время глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что попали в склад боеприпасов оккупантов и по военной части.