Серпень, 16 в 10:07

Момент ранкових вибухів у тимчасово окупованому Криму неподалік Джанкоя потрапив на відео.

На кадрах видно, як спочатку спалахує вогонь, а потім в небо здіймається густий стовп диму.

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Також очевидці показали, як детонують боєприпаси окупантів та розлітаються у різні боки.

Тим часом російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомляють, що вибухи сталися у селі Майське Джанкойського району.

Хоча спочатку була інформація про вибухи в селищі Азовське. Але відстань між цими населеними пунктами трохи більше 2 км.

Майське на карті

За версією російського Міноборони, детонують боєприпаси. Також повідомляється, що із Майського евакуювали близько 2 тис. місцевих мешканців. Наразі евакуація ще триває.

Через вибухи у Криму так звана місцева поліція встановила блокпости і перекрила проїзд.

Нагадаємо, вранці 16 серпня в Криму пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляли, що детонує черговий склад боєприпасів окупантів у селищі міського типу Азовське Джанкойського району.

Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що влучили у сховище боєприпасів окупантів та по військовій частині.