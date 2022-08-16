Серпень, 16 в 6:20

Сьогодні вночі о 02:15 розпочався масований обстріл Харкова.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

За його словами, російські окупанти обстріляли Шевченківський та Київський райони, що фактично є самим центром міста, а також Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони.

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– Такого радіуса удару ракетами по місту не було давно, – зауважив Терехов.

Наразі інформації про постраждалих немає, але відомо про руйнування інфраструктурних та інших об’єктів, а також доріг.

15 серпня російські окупанти двічі за добу обстріляли Харків. Уночі гатили по Слобідському району, а вранці – по Салтівському.

Джерело: Ігор Терехов